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В США заявили, что новые потенциальные пошлины против ЕС не противоречат торговому соглашению

Новости — Четверг, 4 июня 2026, 17:40 — Уляна Кричковская

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в четверг, 4 июня, что предложенные новые пошлины США на европейский экспорт не противоречат трансатлантическому торговому соглашению, заключенному прошлым летом.

Об этом он сказал в Париже в кулуарах министерской встречи в Организации экономического сотрудничества и развития, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Грир заявил, что торговое соглашение между Соединенными Штатами и Евросоюзом предусматривает, что ЕС "соглашается и признает", что США "могут вводить пошлины до определенного уровня".

"Мы понимаем, что соглашение является соглашением. Мы хотим убедиться, что сможем решить вопросы относительно торговых практик, которые в ходе наших расследований были признаны проблематичными, и, конечно, мы будем учитывать соглашение в Тернберри, поскольку считаем, что оно решает многие из этих вопросов", – отметил он.

Заявление Грира прозвучало после того, как стало известно, что в администрации американского президента Дональда Трампа хотят ввести новые тарифы против основных торговых партнеров США, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений относительно принудительного труда.

Также напомним, что Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что введет новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

Тогда стало известно, что офис торгового представителя США готовит масштабные расследования в отношении более десятка стран согласно разделу 301 Закона о торговле, в котором говорится об "избыточных производственных мощностях". Такие действия необходимы Вашингтону для введения односторонних пошлин на импорт из определенных стран, которые, как считается, применяют недобросовестную торговую практику.

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Торговля США
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