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В Брюсселе – столкновения во время протестов против реформы образования

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Новости — Четверг, 4 июня 2026, 18:22 — Уляна Кричковская

В четверг, 4 июня, в Брюсселе студенты протестовали против сокращения бюджета на образование во франкоязычных регионах Бельгии, в результате чего вспыхнули столкновения с полицией.

Об этом пишут Politico и De Standaard, передает "Европейская правда".

С начала недели учителя протестовали против сокращения бюджета на образование во франкоязычных регионах Бельгии, а утром 4 июня к демонстрациям присоединились студенты.

Фото: De Standaard
Фото: De Standaard

Протестующие поджигали электросамокаты и разбивали витрины магазинов и автобусные остановки вблизи Центрального вокзала Брюсселя. Отмечается, что полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Фото: De Standaard
Фото: De Standaard

Полиция перекрыла улицы вблизи резиденции премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и здания парламента Французского сообщества.

Как отмечается, около 14:00, когда депутаты голосовали за реформу в парламенте Французского сообщества, протестующие пытались войти в здание, выламывая двери, в то время как полиция не давала им добраться до зала заседаний.

Другие протестующие собрались перед полицейскими заграждениями в нескольких метрах от резиденции Де Вевера, а затем двинулись на север по главной дороге, зажигая сигнальные ракеты и перекрывая движение.

Беспорядки вызвали пробки в нескольких районах Брюсселя, и жители были вынуждены искать альтернативные маршруты, чтобы добраться до своих домов.

Недавно в британском городе Саутгемптон прошли протесты против убийства Генри Новака – 18-летнего студента, погибшего из-за халатности полиции; демонстрация переросла в насильственные столкновения с правоохранителями.

А в столице Румынии Бухаресте тысячи работников сферы здравоохранения вышли на протест против проекта закона о формировании заработной платы.

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