В Брюсселе – столкновения во время протестов против реформы образования

В четверг, 4 июня, в Брюсселе студенты протестовали против сокращения бюджета на образование во франкоязычных регионах Бельгии, в результате чего вспыхнули столкновения с полицией.

Об этом пишут Politico и De Standaard, передает "Европейская правда".

С начала недели учителя протестовали против сокращения бюджета на образование во франкоязычных регионах Бельгии, а утром 4 июня к демонстрациям присоединились студенты.

Фото: De Standaard

Протестующие поджигали электросамокаты и разбивали витрины магазинов и автобусные остановки вблизи Центрального вокзала Брюсселя. Отмечается, что полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Фото: De Standaard

Полиция перекрыла улицы вблизи резиденции премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и здания парламента Французского сообщества.

Как отмечается, около 14:00, когда депутаты голосовали за реформу в парламенте Французского сообщества, протестующие пытались войти в здание, выламывая двери, в то время как полиция не давала им добраться до зала заседаний.

BREKEND. Wat een hallucinante beelden. Er worden nu aan #Brussel-Centraal steps in brand gestoken, barricades gemaakt, bushokjes vernield en vuurwerk afgevuurd naar onder andere hulpdiensten. Onvoorstelbaar. Opkuisen en keihard aanpakken, dat is de enige taal die dit tuig kent! pic.twitter.com/LxMUntuSWX – Tom Van Grieken (@tomvangrieken) June 4, 2026

Другие протестующие собрались перед полицейскими заграждениями в нескольких метрах от резиденции Де Вевера, а затем двинулись на север по главной дороге, зажигая сигнальные ракеты и перекрывая движение.

Беспорядки вызвали пробки в нескольких районах Брюсселя, и жители были вынуждены искать альтернативные маршруты, чтобы добраться до своих домов.

Недавно в британском городе Саутгемптон прошли протесты против убийства Генри Новака – 18-летнего студента, погибшего из-за халатности полиции; демонстрация переросла в насильственные столкновения с правоохранителями.

А в столице Румынии Бухаресте тысячи работников сферы здравоохранения вышли на протест против проекта закона о формировании заработной платы.