Будівництво бальної зали Трампа обійдеться в $400 млн

Будівництво нової бальної зали, яке ініціював американський президент Дональд Трамп, обійдеться в $400 млн.

Про це він заявив у вівторок, 16 грудня, під час прийому з нагоди Хануки, його цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами президента США, бальна зала буде обладнана для проведення інавгурацій у майбутньому.

"Протягом 150 років вони мріяли про бальний зал. Це буде найгарніший бальний зал, і він буде використовуватися для проведення інавгурацій", – заявив Трамп.

Він сказав, що інавгурації, які зазвичай проводяться в Капітолії США, часто супроводжуються проблемами з безпекою та погодою.

"З точки зору безпеки, ми можемо зробити краще", – наголосив він.

За словами американського президента, бальна зала буде мати майже 13-сантиметрові скляні вікна, "непробивні нічим, крім гаубиці".

Цього ж дня федеральний суддя, який розглядає позов Національного фонду збереження історичної спадщини, не зупинив роботу над проєктом, оскільки судовий процес триває.

"Я дякую судді у цій справі за мужність у прийнятті правильного рішення", – додав Трамп.

Пропонована вартість бального залу постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа. Його масштаби також зросли: спочатку Трамп заявляв, що він "не заважатиме нинішній будівлі", а потім вирішив знести все східне крило.

Нещодавно Трамп заявив, що задуману ним залу урочистих прийомів добудують орієнтовно через півтора року.