Група з охорони історичної спадщини подала до суду на Білий дім через бальну залу Трампа

Національний фонд охорони історичної спадщини, некомерційна організація, створена Конгресом США для захисту історичних будівель, подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво нової бальної зали, яке ініціював президент Дональд Трамп.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Національний фонд збереження історичної спадщини подав позов у п'ятницю, 12 грудня, стверджуючи, що Білий дім не провів необхідних перевірок перед знесенням історичного Східного крила в жовтні.

Група заявила, що була "змушена" звернутися до суду після того, як Білий дім проігнорував занепокоєння, висловлене нею в жовтні.

"Жоден президент не має права зносити частини Білого дому без будь-яких перевірок – ні президент Трамп, ні президент Джо Байден, ні будь-хто інший", – йдеться в позові.

У позові група стверджує, що Трамп порушує Конституцію США, "яка закріплює за Конгресом право розпоряджатися та встановлювати всі правила щодо власності, що належить Сполученим Штатам".

Цей позов є першим серйозним юридичним викликом проєкту бального залу.

Організація просить федеральний суд у Вашингтоні зупинити будівництво доповнення, доки Білий дім "не виконає вимоги закону, пройшовши передбачені законом процедури перевірки", включно із періодом публічного обговорення.

"Білий дім, безперечно, є найбільш знаковою будівлею в нашій країні і всесвітньо визнаним символом наших могутніх американських ідеалів", – сказала Керол Квіллен, президентка Національного фонду історичної спадщини.

Білий дім, своєю чергою, у своїй заяві у відповідь на позов зазначив, що "президент Трамп має повне право модернізувати, реконструювати та прикрасити Білий дім, як це робили всі його попередники".

Як відомо, проєкт Трампа та знесення задля цієї мети частини історичної будівлі Білого дому викликав великий резонанс і критику, хоча знайшлись і його прихильники.

Реалізація ідеї коштуватиме $200-300 млн, кошти нададуть приватні донори. У Білому домі кажуть, що зала буде мати 650 місць. Це утричі більше, ніж місткість найбільшої на цей час Східної кімнати Білого дому.

Одне з опитувань показало, що більшість американців не схвалюють знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали Трампа.

Нещодавно Трамп заявив, що задуману ним залу урочистих прийомів добудують орієнтовно через півтора року.