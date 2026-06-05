Трамп хочет создать в Вашингтоне набережную и назвать ее в свою честь

Президент США Дональд Трамп предлагает перепланировку территории вокруг Мемориала Линкольна в американской столице Вашингтоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В частности, Трамп рассказал журналистам, что хочет создать набережную, которая позволит пешеходам беспрепятственно добраться от тыльной части памятника до восточного берега реки Потомак.

"Они хотят назвать ее "Набережная Трампа". Это прекрасный проект, и он соединит Мемориал Линкольна прямо с Потомаком", – сказал он.

Вокруг Национальной аллеи в Вашингтоне уже реализуется несколько строительных проектов.

Во время той же встречи Трамп рассказал о своем проекте реконструкции зеркального пруда, расположенного к востоку от Мемориала Линкольна, и о своем предложении построить 76-метровую триумфальную арку, которая должна появиться на мемориальной развязке возле Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне.

Трамп и министр внутренних дел Дуг Бергам, который курирует реконструкцию, заявили, что эти проекты воплощают в жизнь замыслы по обустройству Национальной аллеи, достигающие "Плана Макмиллана" 1902 года, который заложил основу для современной реконструкции.

Набережная пополнит длинный список строительных проектов Трампа, связанных с достопримечательностями Вашингтона, во время его второго срока.

Напомним, в октябре прошлого года Трамп объявил о начале работ в восточном крыле Белого дома для реализации его идеи со строительством там большого бального зала для торжественных приемов.

Стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а потом снес все восточное крыло.

В конце 2025 года Национальный фонд охраны исторического наследия подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство бального зала Трампа.