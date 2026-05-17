Науседа: Литва візьме участь в місії в Ормузькій протоці лише після досягнення миру

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовські солдати зможуть долучитися до місії із забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці лише після того, як США та Іран досягнуть мирної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав журналістам у неділю, передає LRT.

Цього тижня Рада національної оборони Литви погодилася направити близько 40 солдатів та цивільних осіб для допомоги у гарантуванні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. За це рішення має проголосувати литовський Сейм.

Науседа наголосив, що участь Литви в місії можлива лише після завершення бойових дій в регіоні.

"Я не думаю, що наші солдати повинні брати участь в умовах конфлікту, це не та ідея. Ідея полягає в тому, щоб безпечне судноплавство було забезпечено після досягнення угоди між Іраном та США", – сказав литовський президент.

Він також заявив що Литва зможе брати участь в обох ініціативах щодо забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці – як тій, що організована Сполученими Штатами, так і тій, яку очолюють Велика Британія та Франція.

Повідомляли, що Збройні сили Литви можуть надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для участі в міжнародних операціях в Ормузькій протоці.

Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що пріоритетом Вільнюса є участь у місії в Ормузькій протоці, яку готують Сполучені Штати.