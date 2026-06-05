Президент Литвы отреагировал на слухи о смене главы МИД

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что обсуждать смену министра иностранных дел Кястутиса Будриса "не очень ответственно и не очень серьезно".

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Науседа, министру не предъявлено никаких конкретных обвинений, а люди, занимающиеся клеветой на Будриса, делают это анонимно.

"Сейчас говорить об одном конкретном министре, тем более что не выдвигается никаких конкретных, ощутимых обвинений, не очень ответственно и не очень серьезно", – сказал президент Литвы.

По его словам, Будрис, возможно, не понравился "тому или иному деятелю политической сцены" из-за того, что является самым популярным членом правительства.

"В любом случае, если такие претензии (к министру. – Ред.) и существуют, до сих пор они почему-то распространяются анонимными источниками. Эти упреки очень абстрактны, якобы что-то не так, но когда смотришь на программу правительства и видишь реальную деятельность министра, я, честно говоря, не замечаю существенных расхождений", – подчеркнул Науседа.

Будрис является беспартийным министром. До назначения на эту должность он занимал пост главного советника президента по вопросам национальной безопасности.

Недавно LRT со ссылкой на источники сообщил, что совет Литовской социал-демократической партии (LSDP) может принять решение об отставке министра иностранных дел Кястутиса Будриса.

В частности, партнеры по коалиции недовольны самостоятельностью главы МИД.

Впоследствии в Социал-демократической партии заверили, что главу МИД менять не собираются.