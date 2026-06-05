Государственный департамент США раскритиковал Великобританию из-за убийства 18-летнего Генри Новака, который погиб от ножевых ранений из-за бездействия полиции.

Соответствующее заявление Госдеп США опубликовал в X, передает "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что причиной трагедии стали "идеологическое манипулирование и двухуровневая полицейская деятельность", то есть двойные стандарты в работе полиции.

"Идеологическое манипулирование и двухуровневая полицейская деятельность являются явными признаками упадка цивилизации. Их необходимо отвергнуть на всем Западе. В это трудное время Соединенные Штаты выражают свои соболезнования семье Генри Новака и народу Великобритании", – говорится в заявлении.

Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми в пятницу в эфире Sky News заявил, что он приветствует соболезнования от правительства США, но сказал, что не признает "эту карикатурную картину Британии с двухуровневой системой уголовного правосудия". Этот термин, который используют в основном ультраправые британские политики, означает, что система правосудия является неравномерной для всех социальных групп.

В декабре прошлого года студент Генри Новак получил ранение лезвием от 23-летнего Викрума Дигвы. Когда на место прибыла полиция, нападавший солгал офицерам, заявив, что Новак сбил с него тюрбан и оскорблял его по признаку расы. Эти заявления побудили полицию надеть на раненого наручники, когда тот уже умирал на земле, несмотря на его просьбы и объяснения.

Убийство Генри Новака вызвало широкий общественный резонанс в Британии.

Вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил американского миллиардера и владельца платформы X Илона Маска во вмешательстве в британскую политику на фоне напряженности вокруг убийства Генри Новака.