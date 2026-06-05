Словакия критикует Мадьяра из-за заявления, что Венгрия "граничит сама с собой"
В Словакии резко раскритиковали венгерского премьера Петера Мадьяра, который в четверг по случаю годовщины подписания Трианонского мирного договора 1920 года заявил, что Венгрия – "единственная страна в мире, которая граничит сама с собой", имея в виду регионы в странах-соседях, где проживают венгерские меньшинства.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, словацкий премьер Роберт Фицо у себя в Facebook назвал замечания Мадьяра "жесткими словами".
Он также отметил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой Республикой на севере.
"Жесткие слова", как отметил Фицо, никому не помогают; они лишь усиливают напряжение, а нужны здравый смысл и прагматизм.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар, которого цитирует TASR, также раскритиковал заявления Мадьяра.
"Я отвергаю такое видение "истории". Нет, уважаемый господин премьер-министр Венгрии. Ваши, а следовательно и наши границы четко определены благодаря мирным переговорам в Трианоне после Первой мировой войны и подтверждены вновь после Второй мировой, где, кстати, Венгрия стояла на стороне побежденных", – заявил Бланар.
Министр подчеркнул, что отвергает любые попытки поставить под сомнение границы, территориальную целостность или суверенитет Словакии.
Он добавил, что для сохранения дружеских и конструктивных отношений между Словакией и Венгрией они должны происходить без "фальшивых ноток реваншизма и пересмотра истории".
На торжественной церемонии в четверг Мадьяр отметил, что Венгрия является "единственной страной в мире, которая граничит только сама с собой". Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, чего не всегда придерживались в последние годы, а диалог с важнейшими союзниками, "Вышеградской четверкой", даже был прерван.
Согласно Трианонскому договору, подписанному 4 июня 1920 года, Венгрия потеряла значительную часть своих территорий, входивших в ее состав до Первой мировой войны.
При этом в соседних с Венгрией странах после заключения договора остались проживать венгерские меньшинства.
Стоит отметить, что предыдущее венгерское правительство время от времени использовало карты так называемой "Великой Венгрии" – в границах, которые имела до Трианонского мирного договора 1920 года. Сейчас часть этих земель входит в современные Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию, Сербию и Украину.
В ноябре 2022 года тогдашний премьер Виктор Орбан вызвал дипломатический скандал, когда пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором была изображена карта "Великой Венгрии".