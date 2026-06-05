Після вибуху дрона в порту Констанци з пляжів евакуювали понад 1100 людей

У п’ятницю з пляжів румунського узбережжя було евакуйовано понад 1 100 осіб після вибуху морського дрона в румунському порту Констанца.

Про це повідомили представники Інспекції з надзвичайних ситуацій Добруджі, передає "Європейська правда" з посиланням на портал News.ro.

Людей у порту Констанци також було терміново евакуйовано після того, як там стався вибух морського безпілотника.

"На цей момент ситуація з евакуйованими з морських пляжів людьми така: 300 осіб з пляжу Костінешті, 50 осіб евакуйовано з пляжу Тузла та 355 осіб з пляжів в Ефоріє-Норд і Ефоріє-Суд, 400 осіб з пляжів у Мангалії – кордон "Сатурн-Венера", мис Аврора", – повідомили представники Інспекції з надзвичайних ситуацій Добруджі.

Вони додали, що під'їзні шляхи до пляжів були перекриті місцевою поліцією.

5 червня стало відомо, що у порту Констанци вибухнув невідомий морський дрон. В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

В Румунії разом з тим заявили про вибухи щонайменше чотирьох морських дронів у Чорному морі.