В МИД Украины прокомментировали инцидент с украинским дроном, взорвавшимся в порту Румынии

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали инцидент с морским дроном, взорвавшимся в румынском порту, после того как ВМС подтвердили, что это украинский беспилотник, сбившийся с курса под воздействием РЭБ противника.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий опубликовал представитель МИД Георгий Тихий.

Спикер отметил, что Военно-морские силы Украины заблаговременно предупредили румынских партнеров о морском ударном беспилотнике, над которым потеряли контроль из-за действия российских средств РЭБ.

On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.



Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj – Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Он отметил, что с тех пор соответствующие органы обеих стран поддерживали тесную связь, ситуацию взяли под контроль и это позволило предотвратить вред для гражданского населения.

"Этот инцидент в очередной раз демонстрирует, что продолжающаяся полномасштабная агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключевым элементом для того, чтобы смягчить эти последствия для соседних стран", – отметил Георгий Тихий.

Напомним, утром 5 июня порт Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

В связи с инцидентом с пляжей румынского побережья эвакуировали более 1 100 человек.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже. Пострадали двое жителей.

Это самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии.

Подробнее читайте в статье "Россия нас тестирует". Объяснение из Румынии, почему удар дрона был преднамеренным и какие будут последствия.