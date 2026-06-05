У Бельгії через пропалестинський протест скасували візит єврокомісара на оборонний завод

Місцева влада бельгійського міста Ерсталь звернулася до Європейської комісії з проханням перенести з міркувань безпеки зустріч комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса з французьким виробником озброєння, яка мала відбутися в п’ятницю, 5 червня.

Про це пише місцеве видання Sudinfo LaMeuse, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Кубілюс мав відвідати виробничий об’єкт компанії Thales у місті Ерсталь, яке розташоване у провінції Льєж.

Втім, біля заводу зібралися пропалестинські активісти, й після цього бельгійська поліція заявила, що більше "не може гарантувати безпеку" єврокомісара.

У соцмережі Х міністр оборони Бельгії Тео Франкен назвав протест "терором ультралівих".

"Я обурений і соромлюся того, що цей важливий візит європейського комісара з питань оборони Кубілюса до провідної компанії Thales не відбувся. Як це могло статися? Це має бути ретельно розслідувано", – зазначив він.

Також міністр наголосив, що зв’язався з міністром внутрішніх справ Бернаром Кентеном щодо цього інциденту.

Кубілюс, своєю чергою, зустрівся з керівництвом компанії в Брюсселі, про що повідомив у соцмережах.

Раніше Бельгійські профспілки транспортників закликали своїх членів відмовитися транспортувати військову техніку, яку відправляють до Ізраїлю для боротьби з бойовиками ХАМАС.

У грудні 2025 року Бельгія приєдналася до позову Південної Африки в Міжнародному суді ООН, у якому Ізраїль звинувачується у вчиненні геноциду в секторі Гази.