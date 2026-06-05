В Бельгии из-за пропалестинского протеста отменили визит еврокомиссара на оборонный завод

Местные власти бельгийского города Эрсталь обратились к Европейской комиссии с просьбой перенести из соображений безопасности встречу комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса с французским производителем вооружений, которая должна была состояться в пятницу, 5 июня.

Об этом пишет местное издание Sudinfo LaMeuse, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Кубилюс должен был посетить производственный объект компании Thales в городе Эрсталь, который расположен в провинции Льеж.

Впрочем, как отмечается, возле завода собрались пропалестинские активисты, и после этого бельгийская полиция заявила, что больше "не может гарантировать безопасность" еврокомиссара.

В соцсети Х министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал протест "террором ультралевых".

"Я возмущен и стыжусь, что этот важный визит европейского комиссара по вопросам обороны Кубилюса в ведущую компанию Thales не состоялся. Как это могло произойти? Это должно быть тщательно расследовано", – отметил он.

Также министр подчеркнул, что связался с министром внутренних дел Бернаром Кентеном по этому инциденту.

Кубилюс, в свою очередь, встретился с руководством компании в Брюсселе, о чем сообщил в соцсетях.

Ранее Бельгийские профсоюзы транспортников призвали своих членов отказаться транспортировать военную технику, которую отправляют в Израиль для борьбы с боевиками ХАМАС.

В декабре 2025 года Бельгия присоединилась к иску Южной Африки в Международном суде ООН, в котором Израиль обвиняется в совершении геноцида в секторе Газы.