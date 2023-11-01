Бельгійські профспілки закликали не постачати зброю Ізраїлю

Бельгійські профспілки транспортників у вівторок закликали своїх членів відмовитися транспортувати військову техніку, яку відправляють до Ізраїлю для боротьби з бойовиками ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Профспілки ACV Puls, BTB, BBTK і ACV-Transcom заявили, що працівники аеропортів бачили, як відбуваються постачання зброї.

"У той час як в Палестині відбувається геноцид, працівники різних аеропортів Бельгії бачать поставки зброї в напрямку зони бойових дій", – йдеться в заяві.

Профспілки заявили, що завантаження або розвантаження цієї зброї означало б участь у забезпеченні організацій, які вбивають невинних людей.

"Ми, кілька профспілок, що займаються наземною логістикою, закликаємо наших членів не обслуговувати жодні рейси, які доставляють військову техніку до Палестини/Ізраїлю, як це було зроблено на початку конфлікту з Росією та Україною, коли існували чіткі домовленості і правила", – заявили профспілки.

"Як профспілки, ми стоїмо з тими, хто бореться за мир", – заявили вони.

Ізраїль заявляє, що він націлений на військові операції ХАМАС, а не на цивільне населення в Газі.

Між тим, представник бельгійського уряду відмовився коментувати агентству, чи надходила зброя в регіон через Бельгію.

Профспілки також закликали до негайного припинення вогню і попросили бельгійський уряд не толерувати поставки зброї через бельгійські аеропорти.

Сотні тисяч демонстрантів вийшли в суботу на вулиці міст Європи, Близького Сходу та Азії, щоб висловити свою підтримку палестинцям.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні пояснили, чому Україні ставлять умови застосування зброї, а Ізраїлю – ні.

У Білому домі, коментуючи проведення Ізраїлем наземної операції в Газі, зазначили, що США не намагаються диктувати свої обмеження.