Бельгія долучилась до позову в Суді ООН за звинуваченням Ізраїлю в геноциді

Бельгія приєдналася до позову Південної Африки в Міжнародному суді ООН, у якому Ізраїль звинувачується у вчиненні геноциду в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міжнародний суд ООН, розташований в Гаазі, у вівторок повідомив, що Бельгія подала заяву про вступ у справу на боці позивача – тобто ПАР.

Кілька країн, зокрема Бразилія, Колумбія, Ірландія, Мексика, Іспанія та Туреччина, вже приєдналися до справи.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Південна Африка подала позов до найвищого суду ООН у Гаазі, стверджуючи, що напад Ізраїлю на Газу порушив Конвенцію ООН 1948 року про запобігання та покарання злочину геноциду.

Ізраїль заперечує звинувачення.

У рішеннях, ухвалених у січні, березні та травні 2024 року, Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль вжити всіх можливих заходів для запобігання актам геноциду в Газі.

Ці постанови є юридично обов'язковими, але Суд ООН не має конкретних засобів для їх виконання. Ізраїль розкритикував судовий процес і відхилив звинувачення.

Нагадаємо, в листопаді прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 підозрюваних, серед яких – прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, за звинуваченням у скоєнні геноциду.