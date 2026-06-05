В одному з міст Бельгії частина шкіл закрилася через погрози на тлі протестів

У центрі бельгійського міста Намур у п’ятницю, 5 червня, розгорнули значні сили поліції після заворушень, які спалахнули напередодні через рішення про скорочення фінансування французькомовної освіти.

Про це пише The Brussels Times, передає "Європейська правда".

За словами виконувачки обов'язків мера Шарлотти Базелер, після подій четверга пролунали погрози на адресу шкіл та вчителів.

Через це частина навчальних закладів вирішила не проводити заняття 5 червня як запобіжний захід. Багато інших шкіл по всьому місту також добровільно зачинилися.

Ті навчальні заклади, які продовжили роботу, посилили заходи безпеки та залучили поліцію для охорони території. Міська влада рекомендувала батькам не відправляти дітей до центру Намура, хоча офіційної заборони не запроваджувала.

Найбільше поліцейських помітили поблизу Валлонського парламенту, залізничного вокзалу та одного з входів до Інституту Сен-Урсули.

Як писали, з початку тижня вчителі протестували проти скорочення бюджету на освіту у франкомовних регіонах Бельгії, а вранці 4 червня до демонстрацій приєдналися студенти.

Також писали, що місцева влада бельгійського міста звернулася до Європейської комісії з проханням перенести з міркувань безпеки зустріч комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса з французьким виробником озброєння, яка мала відбутися в п’ятницю, 5 червня.