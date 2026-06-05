В одном из городов Бельгии часть школ закрылась из-за угроз на фоне протестов

В центре бельгийского города Намюр в пятницу, 5 июня, были развернуты значительные силы полиции после беспорядков, вспыхнувших накануне из-за решения о сокращении финансирования франкоязычного образования.

Об этом пишет The Brussels Times, передает "Европейская правда".

По словам исполняющей обязанности мэра Шарлотты Базелер, после событий четверга прозвучали угрозы в адрес школ и учителей.

Из-за этого часть учебных заведений решила не проводить занятия 5 июня в качестве меры предосторожности. Многие другие школы по всему городу также добровольно закрылись.

Те учебные заведения, которые продолжили работу, усилили меры безопасности и привлекли полицию для охраны территории. Городские власти рекомендовали родителям не отправлять детей в центр Намюра, хотя официального запрета не вводили.

Больше всего полицейских заметили вблизи Валлонского парламента, железнодорожного вокзала и одного из входов в Институт Сен-Урсулы.

Как писали, с начала недели учителя протестовали против сокращения бюджета на образование во франкоязычных регионах Бельгии, а утром 4 июня к демонстрациям присоединились студенты.

Также сообщалось, что местные власти бельгийского города обратились в Европейскую комиссию с просьбой перенести из соображений безопасности встречу комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса с французским производителем вооружения, которая должна была состояться в пятницу, 5 июня.