Французская прокуратура расследует действия Израиля в отношении участников гуманитарной флотилии

Французские прокуроры по борьбе с терроризмом (PNAT) заявили в пятницу, 5 июня, что начали предварительное расследование по подозрениям в пытках и военных преступлениях в связи с предполагаемым жестоким обращением израильских властей с гражданами Франции, входившими в состав флотилии активистов, направлявшейся в сектор Газа.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Расследование начали после того, как Израиль перехватил флотилию, которая, по словам активистов, имела целью доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

PNAT сообщила, что начала предварительное расследование после получения обращения от французского Министерства иностранных дел 28 мая.

Как отмечается, обращение было сделано в соответствии со статьей 40 Уголовно-процессуального кодекса Франции, которая требует от государственных служащих сообщать о подозрениях в совершении преступлений или правонарушений.

В прокуратуре подчеркнули, что расследование касается подозрений в пытках и военных преступлениях, его поручили центральному управлению Франции по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

В конце мая стало известно, что правительство Франции обратится в прокуратуру с просьбой расследовать вероятные случаи жестокого обращения со стороны Израиля в отношении активистов флотилии.

Франция уже объявила бессрочный запрет на въезд на французскую территорию для ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его обращения с активистами флотилии.