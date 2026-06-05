Фицо поддержал Румынию после взрыва дрона и призвал к диалогу с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил солидарность с Румынией после взрыва морского дрона в порту Констанцы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TASR.

"Я выражаю солидарность с Румынией в связи со взрывом военно-морского дрона в черноморском порту Констанца, произошедшим в пятницу", – заявил Роберт Фицо на пресс-конференции в Черногории, предупредив, что подобный инцидент может спровоцировать Третью мировую войну.

Премьер также призвал к диалогу с правителем России Владимиром Путиным.

Фицо отметил, что не располагает достаточной информацией об инциденте в Румынии. "Мы, вероятно, стали свидетелями очередного случайного залета дрона, умышленного или неумышленного", – заявил он, добавив, что никого не будет обвинять, но это очень опасно.

По его мнению, поэтому необходимо начать диалог, и кто-то должен начать разговор с Путиным. "Мне все равно, будет ли это делегация лидеров Европейского Союза, канцлер или президент могущественной страны, но мы должны начать разговор. Потому что если произойдет еще пять или шесть таких инцидентов, мы вдруг окажемся в состоянии мировой войны", – заявил он.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже подтвердили, что это украинский аппарат. В заявлении сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.