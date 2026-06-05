МИД: Словакия выступает за скорейшее окончание войны без нарушения территориальной целостности Украины

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар убежден, что российская война должна закончиться как можно скорее в соответствии с международным правом и Уставом ООН, без нарушения территориальной целостности Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским визави Андреем Сибигой в Виннице в пятницу, 5 июня, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Бланар заявил, что Словакия всегда четко заявляла, что "этот конфликт не имеет военного решения и что его нужно решить дипломатическим путем".

"Поэтому мы поддерживаем все мирные действия, а также предлагаем наши возможности быть частью мирных переговоров", – сказал он.

Также министры обсудили предложение Украины о том, чтобы ЕС принимал более активное участие в мирном процессе.

"Мы считаем, что так должно было быть с самого начала. И именно поэтому мы будем поддерживать все эти инициативы. Как это будет развиваться, зависит от обсуждения лидерами ЕС на заседании Европейского Совета. Но время просто настало. Я хочу однозначно сказать, что наша цель абсолютно понятна: мирное, устойчивое решение, которое будет соответствовать международному праву и не нарушать территориальную целостность в признанных границах", – подчеркнул Бланар.

По его словам, для Словакии важнейшей защитой является соблюдение международного права.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о работе между Украиной и Словакией над датой и местом проведения следующего раунда межправительственных консультаций.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что межправительственные консультации Украины и Словакии могут состояться до конца июня в Киеве или Братиславе.