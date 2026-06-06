МИД принес извинения Греции за морской дрон у острова Лефкада

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий принес извинения Греции за инцидент с морским дроном, который в мае был обнаружен в греческих территориальных водах у острова Лефкада в Ионическом море.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Спикер подчеркнул, что появление беспилотника стало результатом обстоятельств, вызванных российской агрессией против Украины.

"Поскольку нынешние вызовы международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности и деятельности российского "теневого флота", являются предметом общей озабоченности как Греции, так и Украины, Украина подчеркивает свою приверженность нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности, отмечая свою заинтересованность в предотвращении подобных случаев в будущем", – отметил он.

Он подчеркнул, что в этом контексте украинская сторона "приносит свои извинения за инцидент".

"Украина, вместе с Грецией, остается приверженной дальнейшему углублению дружеских отношений между нашими двумя странами и развитию конструктивного диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес", – добавил Тихий.

Напомним, морской дрон (по данным греческих СМИ, речь идет о модели "Козак Мамай") был обнаружен рыбаками вблизи острова Лефкада после того, как, судя по всему, у него произошла неисправность дистанционного управления. По сообщениям, он перевозил 100 кг взрывчатки. Греческие чиновники подозревают, что его целью было поразить корабль российского "теневого флота", действующего в Средиземном море.

Афины предупредили, что не позволят Средиземному морю стать театром военных действий. В мае министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что "Украина должна нам очень большие извинения".

В МИД Украины заявили об отсутствии доказательств того, что этот аппарат связан с украинскими операторами.

3 июня Греция выразила официальный дипломатический протест Украине в связи с найденным на побережье острова Лефкада морским дроном со взрывчаткой.