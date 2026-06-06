СМИ: Буданов и глава Минобороны Польши встретятся и обсудят скандал с "Героями УПА"
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в субботу, 6 июня, встретится в Польше с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем.
Об этом стало известно RMF24, передает "Европейская правда".
Ожидается, что главной темой переговоров станет попытка смягчить напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом на фоне скандала после решения о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.
Как отметило польское радио, Министерство обороны страны не раскрывает подробностей встречи. Впрочем, ожидается, что сегодняшние переговоры в Министерстве национальной обороны также будут в значительной степени посвящены этому вопросу.
Отмечается, что польская сторона "хочет четко донести свою позицию относительно упоминаний об УПА в украинском публичном и военном дискурсе".
Отметим, что заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий в пятницу встретился с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, разговор главным образом касался скандала вокруг наименования подразделения ССО в честь Героев УПА.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть свое решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.