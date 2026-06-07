Румынские СМИ узнали возможных кандидатов на МИД и Минобороны в новом правительстве

На роль министра иностранных дел в новом правительстве Румынии обсуждают бывшего посла во Франции, определилась также потенциальная кандидатура министра обороны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Digi24.

По словам анонимных собеседников, на должность министра иностранных дел в правительстве Эуджена Томака рассматривают дипломата Луку Никулеску.

Никулеску в течение своего профессионального пути долгое время работал журналистом в румынских и французских СМИ. В 2016-2022 годах он был послом Румынии во Франции, Андорре и Монако, а после того стал госсекретарем в МИД и занимается тематикой ОЭСР.

Вероятным кандидатом на министра обороны называют дипломата Михню Мотока. В период 2008-2015 годов он был послом в ЕС, некоторое время – послом Румынии в Великобритании, в ноябре 2015-январе 2017 года был министром обороны Румынии, после того работал в подчиненном Еврокомиссии аналитическом центре European Political Strategy Centre, впоследствии – главным советником в совещательном департаменте Еврокомиссии IDEA.

Напомним, 4 июня президент Румынии Никушор Дан назначил премьер-министром Эуджена Томака, депутата Европарламента и советника президента, который не является представителем ни одной из парламентских партий. Томак родился недалеко от Измаила в Одесской области, а в юношеском возрасте переехал в Румынию.

У Томака – 10 дней, чтобы сформировать новое правительство и убедить парламентские партии предоставить ему вотум доверия. Он планирует формировать "техническое" правительство.

Пока неизвестно, какие шансы на утверждение будет иметь правительство Томака. Неофициально сообщалось, что Национально-либеральная партия, представителем которой был предыдущий премьер Илие Боложан, скорее всего не поддержит новое правительство, надеясь в дальнейших переговорах выдвинуть на премьерский пост своего кандидата. Ультраправые также планируют голосовать против.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Опросы общественного мнения показали, что большинство румын негативно относятся к идее с "независимым" главой правительства. Более 56% поддержали бы объявление досрочных выборов.