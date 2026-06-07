СМИ: Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля до максимального

Пентагон все больше обеспокоен тем, что Израиль активизирует шпионскую деятельность против США, и недавно повысил уровень контрразведывательной угрозы со стороны главного союзника на Ближнем Востоке до максимального.

Об этом телеканалу NBC News стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, Агентство оборонной разведки Пентагона (DIA) опубликовало в последние недели новую оценку контрразведывательной угрозы на фоне роста напряженности между Израилем и США в отношении дальнейших действий в войне с Ираном.

Источники утверждают, что DIA опубликовало внутреннее сообщение, в котором уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля был повышен до "критического".

Такое решение связано с опасениями в Пентагоне, что Израиль прилагает особые усилия для слежения за высокопоставленными чиновниками США с целью получения информации о внутренних обсуждениях и принятии решений администрацией Трампа относительно конфликтов на Ближнем Востоке, заявили чиновники.

По словам одного из действующих американских чиновников, в документе указано, что, по оценке Израиля, его способность к агентурной разведке и техническому сбору информации находится на "критическом уровне".

В нем также приведен ряд конкретных инцидентов, которые усилили обеспокоенность США, добавил один из источников.

Пресс-секретарь израильского посольства в Вашингтоне заявил, что информация о том, что Израиль шпионит за США, является "абсолютно ложной".

"Израиль не собирает разведданные об американских организациях, не говоря уже о правительственных чиновниках США. Деятельность израильской разведки направлена против врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном являются либо ложными, либо политически мотивированными", – сказал он.

Пентагон отказался от комментариев.

Представитель Белого дома заявил, что "вся эта история является ложной и исходит от кого-то, кто не имеет ни малейшего представления о том, что происходит".

Хотя для союзников и противников по всему миру шпионить друг за другом является обычным делом, нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что последние действия Израиля вышли далеко за пределы типичного и ожидаемого шпионажа.

Источники добавили, что Израиль на протяжении многих лет имел репутацию страны, ведущей агрессивный сбор шпионской информации даже против США, своего ближайшего союзника.

Эта практика уже давно вызывает беспокойство среди чиновников по вопросам национальной безопасности и дипломатов, и американские разведчики пристально следят за этим вопросом.

Высокопоставленные чиновники США часто проявляют особую осторожность во время поездок в Израиль, иногда используя одноразовые телефоны и компьютеры и проявляя чрезвычайную осторожность во время разговоров в гостиничных номерах во время официальных визитов, отмечают собеседники.

США и Израиль остаются близкими союзниками, а разведывательные службы обеих стран на протяжении десятилетий наладили тесные рабочие отношения. Однако опасения относительно возможного израильского шпионажа в такой деликатный момент – когда правительства обеих стран не достигли полного согласия по поводу войны с Ираном – несут риск подрыва доверия между двумя странами, отмечают источники.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что после ударов Армии обороны Израиля по Ливану президент США отругал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора.

Впоследствии Трамп подтвердил, что отругал Нетаньяху, поскольку "немного раздражен тем, что тот постоянно воюет с Ливаном".

В свою очередь сам Нетаньяху признал, что между ним и Трампом существуют разногласия, однако добавил, что по главным вопросам их мнения совпадают.