Премьер Армении заявляет, что не видит напряженности в отношениях с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с Россией.

Заявление главы армянского правительства приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

Пашинян убежден, что напряженность в армяно-российских отношениях является искусственной.

"Отношения с Россией имеют институциональную основу и основываются на взаимном уважении. Некоторые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях. Эта напряженность не возникает по той простой причине, что у нас с президентом РФ очень тесные отношения", – подытожил премьер-министр.

Напомним, после саммита ЕАЭС хозяин Кремля Владимир Путин пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за ее евроинтеграционных устремлений. Также Россия отзвала своего посла в Армении для консультаций. Кроме того, начались меры экономического давления.

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных спецслужб и документов рассказало, как Россия пытается предотвратить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

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