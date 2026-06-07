Глава МИД Армении считает, что отношения с РФ нуждаются в оздоровлении

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян считает, что отношения между Арменией и Россией "нуждаются в определенном оздоровлении".

Заявление главы внешнеполитического ведомства приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что действующая власть выступала за сбалансированную политику, углубление отношений с ЕС, тогда как другие силы высказывались за углубление отношений с Россией.

Мирзоян отметил, что видел резкие, критические заявления российской стороны в адрес властей Армении, сделанные на самых разных уровнях, а также попытки давления и экономические санкции, которые "хочешь-не хочешь, но связываешь с выборами".

"Я считаю, что отношения Армении и России нуждаются в определенном оздоровлении. И мы надеемся, что особенно после выборов с нашими российскими коллегами в здоровой, конструктивной обстановке сможем эти отношения и оздоровить, и обсудить существующие проблемы, которые время от времени возникают в отношениях любых двух стран, а также найти решения, которые будут выгодны и Республике Армения, и Российской Федерации", – сказал он.

"И с этой точки зрения народ Армении в очередной раз всему миру покажет, что разделяет мирную повестку дня, преданную миру, но также есть и другой слой. Мир приносит с собой также более прочный суверенитет. Мир приносит с собой также новые возможности экономического развития. Мы много об этом говорили также в ходе предвыборной кампании и до нее. Итак, это имеет широкое восприятие", – сказал глава МИД Армении.

Он добавил, что и в прошлом народ Армении не раз подтверждал свою приверженность этой повестке дня.

"Это просто еще одна возможность снова более подчеркнуто, с решимостью подтвердить это", – сказал министр.

Напомним, после саммита ЕАЭС хозяин Кремля Владимир Путин пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за ее евроинтеграционных устремлений. Также Россия отзвала своего посла в Армении для консультаций. Кроме того, начались меры экономического давления.

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных спецслужб и документов рассказало, как Россия пытается предотвратить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

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