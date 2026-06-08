Новий прем’єр Румунії визначить склад уряду до середи

Номінований президентом кандидат у прем’єр-міністри Румунії Еуджен Томак планує оголосити запропонований склад уряду найпізніше у середу.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це він заявив у понеділок.

Томак оголосив, що вже визначився з частиною кандидатів на міністерські посади, а щодо решти вирішить не пізніше середи.

"Я поки не фіналізував список з однієї простої причини: я хочу мати 2-3 пропозиції на кожне міністерство", – сказав він, зазначивши, що стосовно деяких міністрів майбутнього кабінету дискусії завершилися.

"Я фіналізую склад уряду сьогодні-завтра, найпізніше – у середу", – додав Еуджен Томак.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

4 червня президент Румунії Нікушор Дан доручив сформувати уряд Еуджену Томаку, депутату Європарламенту та своєму раднику, який не є представником жодної з парламентських партій.

Для інавгурації йому потрібно заручитися підтримкою більшості у 233 голоси на пленарному засіданні парламенту.

8 червня Томак почав консультації з основними парламентськими групами.