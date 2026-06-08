Папа Римський попередив про "глибоку кризу" у світі через насильство та конфлікти 

Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до "глибокої кризи".

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

У своїй промові Папа Римський закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам.

"Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри…Зброя може нав’язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир", – сказав понтифік.

Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає "тривогу".

Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів "етичну основу міжнародного порядку".

Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки "простого управління потоками" та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, – війни, бідність та зміни клімату.

Папа Римський заявив, що "моральна велич нації проявляється, перш за все, в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість".

Виступ понтифіка в національному парламенті є рідкісною подією і першим прецедентом для Іспанії.

Повідомляли, що в неділю в іспанській столиці Мадриді понад мільйон людей заповнили вулиці поблизу однієї з головних площ міста, щоб разом із Папою Римським Левом XIV взяти участь у месі просто неба.

Візит Папи до Іспанії, що триватиме з 6 по 12 червня, також включає зупинки в Барселоні та на Канарських островах, де він зустрінеться з мігрантами, які ризикнули своїм життям, переправившись туди з Західної Африки.

Повідомляли також, що Папа Римський Лев XIV відвідає Францію з 25 по 28 вересня з офіційним державним візитом, який стане першою офіційною поїздкою глави Ватикану до цієї країни за майже два десятиліття.