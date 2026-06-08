Орбан вперше відвідає Брюссель після поразки на виборах

Експрем’єр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня вперше після свого провалу на парламентських виборах відвідає Брюссель, де візьме участь у саміті ультраправої політичної групи Європарламенту "Патріоти за Європу".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews з посиланням на речника Орбана Берталана Хаваші.

17 червня Орбан приєднається до зустрічі інших лідерів "Патріотів за Європу", зокрема до прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, які зберуться у Брюсселі перед самітом Європейської ради 18-19 червня.

На засіданні Євроради Угорщину представлятиме її новий прем'єр-міністр Петер Мадяр, що стане першим самітом без Орбана за 16 років.

Заснована у 2024 році, група "Патріоти Європи" є третьою за величиною політичною групою в Європарламенті з 85 мандатами.

Очікується, що під час свого візиту до Брюсселя колишній прем'єр-міністр Угорщини проведе пресконференцію.

Після своєї поразки на парламентських виборах 12 квітня Орбан значною мірою відійшов від публічного життя та був відсутній у соціальних мережах. Він не обійняв своє місце в угорському парламенті, але зберіг посаду голови партії "Фідес". Експрем'єр пообіцяв очолити оновлену політсилу протягом наступного року.

Поразка на виборах викликала критику з боку однопартійців Орбана. Деякі члени партії поставили під сумнів як його лідерство, так і кампанію, яка була зосереджена переважно на війні в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані у квітні заявив, що експрем’єр Угорщини готує собі прихисток у США на випадок, якщо йому загрожуватиме правосуддя в Угорщині.