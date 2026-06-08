В Чехії відклали рішення щодо делегації на саміт НАТО, через яку сваряться президент та уряд

Склад делегації, яка представлятиме Чехію на липневому саміті НАТО в Анкарі, буде визначено на засіданні уряду 22 червня.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш, якого цитують České Noviny, передає "Європейська правда".

Те, хто саме поїде на саміт Альянсу 7-8 липня, стало причиною гострих суперечок між президентом Чехії Петром Павелом та урядом Андрея Бабіша.

У понеділок кабінет міністрів мав остаточно визначити склад делегації, втім ухвалення рішення перенесли на 22 червня.

Президент був присутній на засіданні уряду. Він заявив журналістам, що протягом двох місяців не отримував відповіді від Бабіша на свою компромісну пропозицію. Павел пропонує, щоб він взяв участь у неформальній частині саміту, яка буде присвячена питанням безпеки в Європі та підходу альянсу до змін у поточній безпековій ситуації, тоді як прем'єр-міністр та міністри долучаться до офіційної частини зустрічі.

Президент також підтвердив, що підготував судовий позов на випадок, якщо уряд не включить його до складу делегації, що розцінювалося б як обмеження конституційних повноважень глави держави.

Згідно з інформацією Aktuálně.cz, за перенесенням рішення щодо саміту НАТО стоїть міністр закордонних справ Петр Мацінка. Як зазнає видання, очільник МЗС розраховує заборонити участь президента в саміті, затягуючи процес затвердження делегації.

Якщо уряд ухвалить рішення 22 червня, то для Павела залишиться обмаль часу для отримання акредитацій на саміт НАТО, які є критично важливими для участі делегацій.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті Альянсу попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.

У НАТО заявили, що не хочуть втручатися у суперечку між прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем та президентом Петром Павелом стосовно того, хто із них має представляти країну на саміті Альянсу в Анкарі у липні.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.