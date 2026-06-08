У Фінляндії оголосили вирок у найгучнішій справі щодо експлуатації збирачів ягід

У Фінляндії суд визнав винними та присудив реальні терміни двом звинувачуваним у найрезонанснішій справі про експлуатацію збирачів ягід – трудових мігрантів з Азії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Окружний суд Лапландії 8 червня оголосив вирок у справі про трудову експлуатацію збирачів ягід з Таїланду, яка вважається найбільшою у Фінляндії справою щодо торгівлі людьми.

Ключового звинувачуваного, колишнього виконавчого директора фірми Polarica Marjanhankinta Oy Юкку Крісто засудили до 2 років і 6 місяців позбавлення волі, а другу фігурантку на ім’я Кальякорн Фонгфіт – до 9 місяців в’язниці за 78 випадків трудової експлуатації.

На додачу, Крісто заборонили займатися підприємницькою діяльністю на 5 років та позбавили його військового звання.

Фонгфіт пом’якшили другий вирок з огляду на те, що минулої осені її вже засудили до 3 років і 6 місяців в’язниці за схожими звинуваченнями.

Обоє засуджених та фірма Polarica Marjanhankinta Oy повинні будуть сплатити 500 тисяч євро компенсацій постраждалим таїландцям за фінансові втрати і моральні збитки; відшкодувати державні витрати на адвокатів для постраждалих трудових мігрантів у розмірі 400 тисяч євро та ще 20 тисяч – за витрати на надання доказів. Фірмі додатково присудили корпоративний штраф на 150 тисяч євро.

Прокурори вважають вироки недостатніми, оскільки наполягали на врахуванні обтяжуючих обставин – погроз, застосування сили тощо щодо постраждалих – і планують подавати апеляцію. Сторона звинувачення вимагала для обох 5 років в’язниці, а на останньому етапі процесу посилила свій запит до 6 років для першого і 5,5 років для другої.

Водночас адвокат засуджених також повідомив, що вони збираються оскаржувати рішення.

Також у Фінляндії розкрили багаторічний картель на ринку диких ягід.

Ягідний бізнес у Фінляндії є однією з ризикових сфер з точки зору дотримання прав працівників – левова частка яких є сезонними трудовими мігрантами з бідних країн.

Минулого року в Іспанії викрили трудову експлуатацію понад 50 громадян Румунії.