Папа Римский предупредил о "глубоком кризисе" в мире из-за насилия и конфликтов

Папа Римский Лев XIV в выступлении перед парламентом Испании заявил, что эскалация конфликтов, углубление поляризации и повсеместное пренебрежение правами человека привели мир к "глубокому кризису".

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

В своей речи Папа Римский призвал политиков прекратить войны, опустошающие мир, и вместо этого помочь мигрантам.

"Мир переживает глубокий духовный и культурный кризис, который проявляется в многочисленных формах насилия, поляризации и взаимного недоверия… Оружие может навязать временное молчание, но оно никогда не сможет построить настоящий и длительный мир", – сказал понтифик.

Лев XIV в выступлении перед испанскими законодателями сказал, что рост европейских военных расходов, которые в прошлом году выросли больше всего со времен окончания Холодной войны, вызывает "тревогу".

Отдельную часть своего послания он посвятил проблеме миграции. Понтифик заявил, что отсутствие помощи мигрантам ставит под сомнение "этическую основу международного порядка".

Он призвал страны искать решения, выходящие за рамки "простого управления потоками" и направленные на устранение причин, заставляющих людей покидать страны происхождения, – войны, бедности и изменения климата.

Папа Римский заявил, что "моральное величие нации проявляется, прежде всего, в ее способности сопровождать, защищать и любить те жизни, которые переживают наибольшую уязвимость".

Выступление понтифика в национальном парламенте является редким событием и первым прецедентом для Испании.

Сообщалось, что в воскресенье в испанской столице Мадриде более миллиона человек заполнили улицы вблизи одной из главных площадей города, чтобы вместе с Папой Римским Левом XIV принять участие в мессе под открытым небом.

Визит Папы в Испанию, который продлится с 6 по 12 июня, также включает остановки в Барселоне и на Канарских островах, где он встретится с мигрантами, рискнувшими своей жизнью, переправившись туда из Западной Африки.

Сообщалось также, что Папа Римский Лев XIV посетит Францию с 25 по 28 сентября с официальным государственным визитом, который станет первой официальной поездкой главы Ватикана в эту страну за почти два десятилетия.