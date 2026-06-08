Новый премьер Румынии определит состав правительства до среды

Номинированный президентом кандидат в премьер-министры Румынии Еуджен Томак планирует объявить предложенный состав правительства не позднее среды.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в понедельник.

Томак объявил, что уже определился с частью кандидатов на министерские должности, а по остальным решение будет не позже среды.

"Я пока не финализировал список по одной простой причине: я хочу иметь 2-3 предложения на каждое министерство", – сказал он, отметив, что в отношении некоторых министров будущего кабинета дискуссии завершились.

"Я финализирую состав правительства сегодня-завтра, самое позднее – в среду", – добавил Еуджен Томак.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

4 июня президент Румынии Никушор Дан поручил сформировать правительство Еуджену Томаку, депутату Европарламента и своему советнику, который не является представителем ни одной из парламентских партий.

Для инаугурации ему нужно заручиться поддержкой большинства в 233 голоса на пленарном заседании парламента.