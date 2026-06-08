Бельгія планує виділити 3,7 млрд євро на оборонні інновації

Уряд Бельгії виділить 3,7 мільярда євро на оборонні інновації протягом 2026-2035 років в рамках нової програми під назвою ODIN.

Про це оголосив міністр оборони Тео Франкен, якого цитує агенція Belga, пише "Європейська правда".

Ініціатива ODIN, яка передбачає цільове фінансування у розмірі 350 мільйонів євро щороку, спрямована на пришвидшення розробки нових технологій для Збройних сил країни, а також на підтримку оборонної промисловості Бельгії.

Ця програма є частиною Стратегії оборони, промисловості та досліджень (DIRS), довгострокового плану, що розробляється з 2022 року Королівським вищим інститутом оборони та Федеральною службою економіки.

Міністр оборони зазначив, що мета програми полягає в тому, щоб швидше перетворити інвестиції на практичні результати.

"Йдеться не про плани на папері. Йдеться про цілеспрямоване інвестування 3,7 мільярда євро протягом наступних років", – сказав Франкен.

ODIN об’єднає Міністерство оборони, регіональні органи влади, компанії, дослідницькі центри та університети. Програма визначить ключові технології, де Бельгія може змінити ситуацію на краще, а потім розробить конкретні проєкти, виходячи з потреб армії.

Уряд сподівається, що ці інвестиції допоможуть модернізувати військовий потенціал та зміцнити позиції країни в європейському оборонному секторі.

Минулого місяця повідомляли, що Бельгія має намір закупити крилаті ракети норвезького виробництва для своїх нових винищувачів F-35 на суму близько 700 мільйонів євро.

У квітні уряд Бельгії розпочав впровадження чотирирічної програми для допомоги населенню у підготовці до надзвичайних ситуацій в умовах геополітичної напруженості та кліматичних катастроф.