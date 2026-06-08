Бельгия планирует выделить 3,7 млрд евро на оборонные инновации

Правительство Бельгии выделит 3,7 млрд евро на оборонные инновации в период с 2026 по 2035 год в рамках новой программы под названием ODIN.

Об этом объявил министр обороны Тео Франкен, которого цитирует агентство Belga, пишет "Европейская правда".

Инициатива ODIN, предусматривающая целевое финансирование в размере 350 миллионов евро ежегодно, направлена на ускорение разработки новых технологий для Вооруженных сил страны, а также на поддержку оборонной промышленности Бельгии.

Эта программа является частью Стратегии обороны, промышленности и исследований (DIRS), долгосрочного плана, разрабатываемого с 2022 года Королевским высшим институтом обороны и Федеральной службой экономики.

Министр обороны отметил, что цель программы заключается в том, чтобы быстрее превратить инвестиции в практические результаты.

"Речь идет не о планах на бумаге. Речь идет о целенаправленном инвестировании 3,7 миллиарда евро в течение следующих лет", – сказал Франкен.

ODIN объединит Министерство обороны, региональные органы власти, компании, исследовательские центры и университеты. Программа определит ключевые технологии, в которых Бельгия может изменить ситуацию к лучшему, а затем разработает конкретные проекты, исходя из потребностей армии.

Правительство надеется, что эти инвестиции помогут модернизировать военный потенциал и укрепить позиции страны в европейском оборонном секторе.

В прошлом месяце сообщалось, что Бельгия намерена закупить крылатые ракеты норвежского производства для своих новых истребителей F-35 на сумму около 700 миллионов евро.

В апреле правительство Бельгии начало реализацию четырехлетней программы помощи населению в подготовке к чрезвычайным ситуациям в условиях геополитической напряженности и климатических катастроф.