В Нидерландах хотят запретить использование детей в коммерческих видеоблогах

В правительстве Нидерландов инициируют законопроект о запрете привлечения детей к коммерческой блогерской деятельности их родителей.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Министр труда Йозиас ван Аартсен сообщил парламенту о намерениях инициировать законопроект о запрете привлечения детей в возрасте до 15 лет включительно в съемках видеоблогов их родителей-инфлюенсеров, в частности если те имеют коммерческую составляющую.

Он отмечает, что исследования Инспектората труда и экспертного сообщества указывают на то, что дети, которых снимают в видеоблогах, чувствуют себя уязвимыми и такая публичность в раннем возрасте может иметь существенное негативное влияние на их комфорт и самооценку.

Министр отмечает, что "учитывая серьезные риски" в этой сфере жизни нужно установить более четкие правила. В частности, он хочет выяснить, может ли создание онлайн-контента с коммерческой составляющей с привлечением детей подпадать под положения закона о запрете детского труда.

По его словам, с текущим законодательством эффективно бороться со случаями, где "переходят черту", не удается, поскольку не всегда возможно четко доказать, что родители таких детей имеют контракты с компаниями-спонсорами их блогов.

Такие планы уже упоминались в коалиционном соглашении партий, сформировавших действующее правительство.

Обсуждение идеи начнется осенью. Сейчас в правительстве размышляют над деталями изменений – например, насколько частое появление детей в видеоблогах считать достаточным для того, чтобы это подпадало под более жесткие правила, и по каким критериям определять, что блог имеет коммерческий характер; какую роль могут со своей стороны сыграть платформы, на которых выкладывают контент (YouTube, Instagram, TikTok и т.д.).

Напомним, в Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что технологические компании должны запретить детям отправлять и получать откровенные изображения на свои устройства, иначе правительство примет закон, который обяжет их это сделать.