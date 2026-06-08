Прем’єр Британії висунув ультиматум технологічним компаніям

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що технологічні компанії повинні заборонити дітям надсилати та отримувати відверті зображення на свої пристрої, інакше уряд ухвалить закон, який зобов'яже їх це зробити.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на відкритті Лондонського тижня технологій, передає Sky News.

Стармер заявив, що проблема розповсюдження оголених зображень дітей залишається одним з найсерйозніших викликів, та закликав технологічні компанії допомогти боротися з ним.

"Я закликаю технологічні компанії, що працюють у цій країні, запровадити контроль за пристроями, який заборонятиме дітям надсилати та отримувати зображення сексуального характеру. Це одні з найінноваційніших компаній у світі, і я вірю, що вони можуть вирішити цю проблему. Але якщо вони вирішать цього не робити, тоді ми діятимемо та змінимо закон", – заявив глава британського уряду.

За даними Sky News, заклик Стармера був націлений на компанію Apple, виробника iOS для iPhone, та Google, розробника Android.

В уряді вважають, що ці компанії повинні "активувати вбудовані функції або впроваджувати технічні рішення на смартфонах і планшетах для виявлення та блокування зображень оголених дітей".

Крім того, Британія цього тижня може оголосити про заборону соціальних мереж для осіб віком до 16 років.

У лютому британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

Цього року британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Платформа X вже неодноразово опинялася у центрі розслідувань. 3 лютого Велика Британія розпочала розслідування проти компанії X та її чат-бота штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень дітей.