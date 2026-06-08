В Берлине на митинг против правительства Мерца пришло значительно меньше людей, чем ожидалось

Противники правительства вышли на улицы Берлина, размахивая немецкими флагами и флагами мира, однако количество участников не оправдало ожиданий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В понедельник тысячи людей собрались в Берлине на митинг против политики федерального правительства.

На мероприятие зарегистрировались 10 000 человек. Берлинская полиция сообщила о 2 000 участниках в полдень. 700 полицейских следили за этой и другими демонстрациями в столице в течение дня. Многие пришли с немецкими флагами или флагами мира; по словам организаторов, логотипы партий были запрещены.

Инициатором "Проекта M1llion" является Марсель Балдауф из Саксонии. Он надеялся мобилизовать в общей сложности миллион человек на митинг в Берлине. Мероприятие также рекламировали в многочисленных группах Telegram. Однако в итоге явка оказалась значительно ниже. Главный митинг состоялся во второй половине дня перед Бранденбургскими воротами.

Демонстранты требовали немедленной отставки федерального правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, подчеркивая это требование лозунгом "Мерц должен уйти". Среди других требований в 11-пунктном плане, выдвинутом противниками Мерца, – введение демократии по швейцарскому образцу, отмена налога на выбросы CO₂, остановка реформы здравоохранения, отмена обязательного телерадиовещательного сбора и строгая ответственность политиков.

В Германии один из опросов на днях показал, что большинство немцев продолжают выражать недовольство работой правительства и канцлера Фридриха Мерца.

Еще один опрос показал, что популярность Фридриха Мерца упала до исторического минимума.