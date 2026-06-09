Трамп: США объявят о полной победе над Ираном в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты объявят о "полной победе" над Ираном в течение ближайших двух недель.

Об этом он сказал 9 июня, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что сейчас США ведут переговоры, а Иран, по его словам, "хочет заключить очень выгодную сделку".

"Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия. Я думаю, что мы выиграем эту битву, но вы действительно выиграете ее в течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть резко упадут", – заверил американский президент.

На вопрос, почему Иран не согласился на сделку, если, как Трамп неоднократно заявлял, они так отчаянно стремятся ее заключить, президент США заявил, что причина в том, что Иран "силен" и "горд".

"Они горды. Есть вещи, которые они никогда не думали, что будут делать, но им придется это сделать. У них нет выбора. И это займет немного времени", – добавил он.

Накануне в МИД Ирана предупредили, что последний обмен огнем между Ираном и Израилем лишь ухудшит "хаотичный дипломатический процесс" с США и еще больше усилит подозрения Тегерана в отношении Вашингтона. Пресс-секретарь иранского Министерства иностранных дел также обвинил в обстреле Соединенные Штаты.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любое соглашение, достигнутое между США и Ираном.

Между тем в Тегеране заявили, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.