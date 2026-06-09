Більшість естонців не підтримують розміщення ув'язнених зі Швеції в Естонії

Більшість громадян Естонії виступають проти угоди між Естонією та Швецією, яка передбачає розміщення у Тартуській в'язниці до 600 ув'язнених зі Швеції.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Norstat на замовлення Інституту суспільних досліджень, дані якого наводить ERR.

Згідно з даними дослідження, 54% респондентів заявили, що не підтримують або скоріше не підтримують чинну угоду.

Підтримують угоду 35% опитаних, ще 11% не змогли відповісти.

Крім того, майже половина учасників опитування, 48%, вважають, що наступний уряд повинен скасувати угоду зі Швецією.

Проти розірвання угоди висловилися 38% респондентів, а 14% не змогли визначити свою позицію.

Опитування було проведено 8 червня серед громадян Естонії віком від 18 років. У ньому взяли участь 1002 особи.

Угода між Естонією та Швецією була укладена минулого року. Вона передбачає, що у Тартуській в'язниці можуть утримуватися до 600 шведських ув'язнених, а їхнє обслуговування забезпечуватиме естонський персонал.

Договір, який очікує на ратифікацію Рійгікогу, передбачає, що Швеція виплачуватиме Естонії 30,6 млн євро на рік за утримання до 300 ув'язнених і 8500 євро на місяць за кожного додаткового ув'язненого.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна.