Большинство эстонцев не поддерживают размещение заключённых из Швеции в Эстонии

Большинство граждан Эстонии выступают против соглашения между Эстонией и Швецией, предусматривающего размещение в Тартуской тюрьме до 600 заключённых из Швеции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Norstat, проведенного по заказу Института общественных исследований, данные которого приводит ERR.

Согласно данным исследования, 54% респондентов заявили, что не поддерживают или скорее не поддерживают действующее соглашение.

Поддерживают соглашение 35% опрошенных, еще 11% не смогли ответить.

Кроме того, почти половина участников опроса, 48%, считают, что следующее правительство должно отменить соглашение со Швецией.

Против расторжения соглашения высказались 38% респондентов, а 14% не смогли определить свою позицию.

Опрос был проведен 8 июня среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1002 человека.

Соглашение между Эстонией и Швецией было заключено в прошлом году. Оно предусматривает, что в Тартуской тюрьме могут содержаться до 600 шведских заключенных, а их обслуживание будет обеспечивать эстонский персонал.

Договор, ожидающий ратификации Рийгикогу, предусматривает, что Швеция будет выплачивать Эстонии 30,6 млн евро в год за содержание до 300 заключенных и 8500 евро в месяц за каждого дополнительного заключенного.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности, и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пустует, тогда как во многих странах ситуация противоположная.