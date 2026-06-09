Сейм Литви схвалив участь країни в операціях з розблокування Ормузької протоки

Сейм Литви у вівторок погодив участь військових та цивільних фахівців у операціях із забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

За рішення, запропоноване Радою національної оборони 11 травня, проголосували 87 депутатів. Двоє виступили проти, ще 15 – утрималися, переважно члени ультраправої партії "Зоря Німану".

Наразі планується, що до міжнародної операції з морської безпеки в Ормузькій протоці можуть бути направлені до 5 литовських солдатів та цивільних співробітників національної системи оборони. Зазначається, що після прийняття поправок Сеймом їх кількість зросте до 40.

Литва планує долучитися як до багатонаціональної місії під керівництвом Франції та Британії, так і до операції під проводом США. За останні тижні військові та дипломати проводили переговори з американською стороною, а також з французами та британцями.

Полковник Дайнюс Пашвенскас, представник Генерального штабу Збройних сил Литви, минулого тижня повідомив законодавцям, що наразі переговори з Великою Британією та Францією просунулися далі.

"На цьому етапі ми все ще з’ясовуємо, які можливості потрібні, оскільки ті, хто планує операції, діють з різною швидкістю. Британці та французи мають план операції, вони опублікували перелік можливостей, США ще не поділилися з нами, яким буде план місії. Ми перебуваємо на початковій стадії планування, щоб мати змогу своєчасно реагувати після політичних домовленостей", – сказав він.

Повідомляли, що Збройні сили країни готові надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для місії в протоці. Йдеться про 40 фахівців – як військовослужбовців, так і цивільних осіб із системи національної оборони.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня надіслав листа своєму литовському колезі Гітанасу Науседі з подякою за наміри Вільнюса взяти участь у військовій операції в Ормузькій протоці під американським керівництвом.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовські солдати зможуть долучитися до місії із забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці лише після того, як США та Іран досягнуть мирної угоди.