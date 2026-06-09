Сейм Литвы одобрил участие страны в операциях по разблокированию Ормузского пролива

Во вторник Сейм Литвы одобрил участие военных и гражданских специалистов в операциях по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

За решение, предложенное Советом национальной обороны 11 мая, проголосовали 87 депутатов. Двое выступили против, еще 15 – воздержались, преимущественно члены ультраправой партии "Зоря Ниману".

В настоящее время планируется, что в международную операцию по обеспечению морской безопасности в Ормузском проливе могут быть направлены до 5 литовских солдат и гражданских сотрудников национальной системы обороны.

Отмечается, что после принятия поправок Сеймом их количество увеличится до 40.

Литва планирует присоединиться как к многонациональной миссии под руководством Франции и Великобритании, так и к операции под руководством США. За последние недели военные и дипломаты вели переговоры с американской стороной, а также с французами и британцами.

Полковник Дайнюс Пашвенскас, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Литвы, на прошлой неделе сообщил законодателям, что в настоящее время переговоры с Великобританией и Францией продвинулись дальше.

"На данном этапе мы все еще выясняем, какие возможности необходимы, поскольку те, кто планирует операции, действуют с разной скоростью. У британцев и французов есть план операции, они опубликовали перечень возможностей, США еще не поделились с нами, каким будет план миссии. Мы находимся на начальной стадии планирования, чтобы иметь возможность своевременно реагировать после политических договоренностей", – сказал он.

Сообщалось, что Вооруженные силы страны готовы предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для миссии в проливе. Речь идет о 40 специалистах – как военнослужащих, так и гражданских лиц из системы национальной обороны.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе направил письмо своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе с благодарностью за намерение Вильнюса принять участие в военной операции в Ормузском проливе под американским руководством.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовские солдаты смогут присоединиться к миссии по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе только после того, как США и Иран достигнут мирного соглашения.