Як вибори у Сполучених Штатах перетворилися на боротьбу брудних технологій

Джеррімандеринг – практика формування виборчих округів винятково для отримання партійної переваги – належить до найстаріших політичних практик в США.

Останніми десятиліттями джеррімандеринг став переважно інструментом республіканців.

Війни навколо перекроювання виборчих округів у США вийшли далеко за межі навіть найсміливіших їхніх уявлень. Завдяки підконтрольним законодавчим органам штатів і покірній судовій системі те, що починалося як спроба Республіканської партії зменшити свої втрати на проміжних виборах, перетворилося на екзистенційне протистояння щодо самого сенсу політичного представництва.

Про те, на що перетворилися вибори у США, читайте в статті засновника Civic Forum Ріда Гейлена Трамп нарізає округи: як влада США йде на сумнівні кроки заради перемоги на виборах. Далі – стислий її виклад.

За два президентські терміни Барака Обами Республіканська партія здобула майже тисячу мандатів у законодавчих органах штатів, перетворивши раніше конкурентні парламенти на консервативні супербільшості, які докорінно змінили обличчя влади на місцях.

Демократи теж не цуралися маніпуляцій із межами округів. Нібито заради "справедливішого представництва".

Але водночас здебільшого нехтували виборами до законодавчих органів штатів, будучи переконаними: справжня влада зосереджена у Білому домі та Конгресі.

Ще важливіше те, що демократи систематично недооцінювали, на що готові піти їхні республіканські опоненти заради влади.

Особливо очевидним це стало після того, як приблизно десять років тому Дональд Трамп встановив контроль над Республіканською партією. Відтоді здобуття, закріплення та розширення влади фактично стали єдиним пунктом її порядку денного.

Минулого року низка республіканських штатів ухвалила або спробувала ухвалити нові карти виборчих округів до Конгресу, покликані посилити електоральні переваги Республіканської партії перед листопадовими проміжними виборами 2026 року.

Демократи вирішили відповідати тим самим.

Проте в цій боротьбі демократи знову не бачать ані загальної картини, ані деталей.

Насамперед, не всі їхні спроби джеррімандерингу дали бажаний результат.

Згодом судова система завдала демократам ще сильнішого удару.

Оскарження демократами джеррімандерингу часто спиралося на Закон про виборчі права 1965 року, який мав захистити право громадян голосувати. Проте протягом останнього десятиліття Верховний суд США послідовно послаблював цей закон. А в кінці квітня 2026 року його консервативна більшість фактично забила останній цвях у труну документа.

Згодом це продемонструвало вразливість децентралізованої, недостатньо фінансованої та кадрово ослабленої виборчої системи США.

А кампанія щодо проміжних виборів знову демонструє найгірші риси обох партій.

Лише близько 10% із 435 місць у Палаті представників США є такими, де між республіканцями та демократами точитиметься боротьба без наперед визначеного результату, порахувала Ballotpedia. У решті партія-переможець вже відома.

Це результат двопартійного й цілком свідомого процесу: обидві партії мають слабкі пропозиції для виборців.

Не маючи привабливої програми, заснованої на послідовному та конструктивному баченні майбутнього США, обидві партії зрештою покладаються лише на тактичні маневри.

Американські виборці, як завжди, мають лише два варіанти: поганий і ще гірший. І який би вибір вони не зробили наступного листопада, найнагальніші проблеми Америки залишаться невирішеними.

Докладніше – в матеріалі Ріда Гейлена Трамп нарізає округи: як влада США йде на сумнівні кроки заради перемоги на виборах.