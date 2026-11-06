Французькі ультраліві закріпили вихід із НАТО в офіційній програмі

Партія кандидата в президенти від крайніх лівих Жана-Люка Меланшона у своїй офіційній програмі, оприлюдненій у п’ятницю, передбачила вихід із НАТО та націоналізацію оборонних підприємств.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Все більше опитувань ставлять Меланшона на друге місце електоральних симпатій перед виборами, що відбудуться наступного року. Двоє кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, пройдуть до другого туру, де Меланшон може зіткнутися з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен, яка також обіцяє вивести Францію з інтегрованого командування НАТО.

"Негайно вийти зі складу інтегрованого командування НАТО, а потім, поетапно, – із самої організації. Відмовитися від вимоги США виділяти 5% ВВП на оборонні витрати", – йдеться у 222-сторінковій програмі партії "Нескорена Франція".

Однак, як додано в документі, Франція під керівництвом Меланшона все одно надаватиме допомогу країнам Європейського Союзу відповідно до договорів ЄС.

На відміну від ультраправої партії Ле Пен, "Нескорена Франція" не заявляє прямо, що припинить надавати допомогу Україні, – але наполягає на необхідності дипломатичного вирішення. Будь-яка мирна угода повинна ґрунтуватися на "гарантіях колективної безпеки між сторонами конфлікту та рештою Європи".

"Нескорена Франція" виступає за посилення регулювання у сфері озброєнь, зокрема щодо летальних автономних систем озброєння та ядерної зброї.

Ця ультраліва партія також виступає проти "космічної гонки озброєнь", зокрема обіцяючи закрити космічний центр НАТО в Тулузі, але водночас заявляє, що Франція повинна мати засоби для гарантування свого суверенітету. На відміну від більшості інших політичних партій, "Нескорена Франція" виявляє значний інтерес до космічної політики і в своїй президентській програмі стверджує, що Франція повинна придбати космічний шатл.

Загалом, на думку партії, Франція повинна більше інвестувати в так звані "критичні засоби забезпечення", тобто військове обладнання в таких сферах, як зв’язок, розвідка та логістика, які наразі здебільшого постачаються США через НАТО. "Їхнє виробництво має бути пріоритетним", – зазначила партія.

Партія також прагне націоналізувати деякі з головних оборонних компаній країни, зокрема ArianeGroup.

Раніше кандидат у президенти Франції від ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон припустив, що посилення російської загрози в Європі може бути пов’язане з далекобійними ударами України по території РФ.

Рейтинг ультраправої кандидатки на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен зріс на тлі соціальних протестів, які охопили всю країну.