Британська телекомпанія Sky News отримала повідомлення про загрозу безпеці

На тлі низки інцидентів по всій Європі з фальшивими попередженнями про вибухи британська телекомпанія Sky News отримала повідомлення про безпекову загрозу.

Про це йдеться у повідомленні Sky News, пише "Європейська правда".

Як зазначається у заяві компанії, вранці 6 листопада Sky News стала однією з низки медіаорганізацій, які отримали повідомлення про загрозу безпеці.

Мережа провела оцінку безпеки та повідомила про це відповідні органи влади.

"Безпека та захист наших колег є нашим основним пріоритетом, і ми тісно співпрацюємо з органами влади, щоб забезпечити безпеку наших співробітників та безперебійність роботи", – заявили в Sky News, відмовившись надавати додаткову інформацію.

Повідомлялося, що у п’ятницю кілька медіаорганізацій Ірландії, зокрема суспільний мовник RTE, були змушені евакуюватися зі своїх офісів після отримання повідомлень про загрозу вибухів.

Про ці інциденти стало відомо на тлі серії фальшивих попереджень про замінування цивільних авіарейсів по всій Європі.

У п’ятницю чотири літаки, які пролітали над територією Франції, отримали фальшиві повідомлення про загрозу вибухів на борту. Рейс Ryanair, що мав вилетіти з Лісабона до Рима, також отримав погрозу про бомбу, яка виявилася хибною тривогою. Цього дня щонайменше вісім рейсів до та з Праги стали цілями попереджень щодо "бомб".

Напередодні у Чехії, Румунії, Італії, Болгарії та Бельгії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.