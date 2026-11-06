Король Бельгії відмовився прийняти відставку прем’єр-міністра де Вевера

Король Бельгії відхилив відставку прем’єр-міністр Барта де Вевера і зобов’язав його завершити бюджетні переговори якомога швидше.

Про це інформує Le Soir, повідомляє "Європейська правда".

Король отримав офіційні зобов'язання від лідерів п'яти партій про те, що їхні партії готові піти на поступки для досягнення угоди щодо бюджету. Також король наголосив на необхідності знайти баланс між збереженням соціальної згуртованості та стимулюванням економічного зростання.

"Його Величність Король прийняв прем’єр-міністра Барта де Вевера на аудієнції в Королівському палаці. Після переговорів з лідерами п’яти партій більшості Король визнав їхнє спільне зобов’язання завершити бюджетні переговори якомога швидше. Усі підтвердили свою рішучість досягти угоди щодо здорової бюджетної траєкторії на наступні три роки", – йдеться у заяві королівського двору.

Повідомляється, що прем'єр-міністр доповість королю в понеділок, 16 листопада.

Глава федерального уряду подав королю заяву про відставку в понеділок, оскільки його команда не змогла досягти згоди щодо скорочення бюджету на 10 мільярдів євро. Президент утримався від прийняття рішення та останніми днями консультувався з лідерами партій більшості.

Нагадаємо, під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.