На морському узбережжі Болгарії знешкодили дрон, ймовірно, російську "Герберу-2"

Військово-морські сили Болгарії знешкодили дрон, який викинуло на берег Чорного моря поблизу міста Шабла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву болгарського Міністерства оборони.

У п’ятницю близько 10:00 від оперативного чергового Міністерства внутрішніх справ надійшло повідомлення про знайдений безпілотник поблизу мису Шабла.

На місце вирушив підрозділ з ліквідації та подолання наслідків надзвичайних ситуацій з Військово-морської бази Варни. Спеціалізована група встановила, що безпілотник, ймовірно, впав у море, а згодом його винесло на берег.

Фото: Міністерство оборони Болгарії

На його корпусі не було написів, він також не містив вибухової частини. Об’єкт класифікували як російський дрон "Гербера-2".

Безпілотник знищили на місці з суворим дотриманням усіх заходів безпеки.

Нагадаємо, в останні тижні біля болгарського узбережжя у Чорному морі почастішали випадки атак дронів на цивільні судна. 28 жовтня болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі.

Міністри оборони Болгарії, Румунії і Туреччини засудили нещодавні атаки на торгівельні судна в Чорному морі та домовилися про створення механізму координації щодо безпеки судноплавства.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав оголосити всесвітнє морське перемир'я на тлі дедалі частіших атак на торгові судна, зокрема у Чорному морі. А у Хорватії домагаються оголошення частини Чорного моря зоною бойових дій.