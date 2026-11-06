Прем'єр Латвії візьме участь в акції протесту проти транзиту російського зерна

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс візьме участь у запланованій на суботу, 7 листопада, в Єкабпілсі акції протесту "Ні кривавому зерну!", метою якої є домогтися заборони транзиту через Латвію зерна з Росії та окупованих територій України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Водночас прем’єр Латвії визнає, що поки що припинити цей транзит неможливо, оскільки в Європейському союзі не досягнуто одностайності з цього питання.

На пресконференції після засідання уряду Кулбергс, відповідаючи на запитання журналістів щодо своєї позиції з питання транзиту російського зерна, наголосив, що вона не змінилася: "Ні кривавому російському зерну!"

Водночас він закликав з’ясувати, що означатиме припинення транзиту. Кулбергс запропонував дочекатися інформаційної доповіді, яку уряд може розглянути наступного тижня. У ній викладено, які заходи Латвія може вжити з точки зору законодавства. Він також нагадав, що країни Балтії порушують це питання на рівні ЄС.

"Ми не можемо діяти так, як нам заманеться, оскільки є державою – членом ЄС Я відповідальна людина. Я несу відповідальність, зокрема, за фінанси Латвії та перед сільськогосподарськими виробниками. Ні я, ні уряд не можемо ухвалити рішення одноосібно, оскільки необхідно розуміти, якими будуть наслідки", – заявив Кулбергс.

Він повторив, що його позиція щодо питання транзиту російського зерна не змінилася, однак необхідно продумати, як реалізувати заборону на практиці.

На прохання уточнити, чи ставиться мета припинити транзит російського зерна цього чи наступного року, Кулбергс відповів, що хоче з’ясувати, які безпосередні наслідки це матиме для Латвії.

"Якщо це рішення автоматично спричинить ризик штрафу в розмірі 300–400 мільйонів євро, то необхідно зрозуміти, звідки ми візьмемо ці кошти, щоб профінансувати це політичне рішення таким чином, щоб воно безпосередньо не торкнулося сільськогосподарських виробників, медиків, прикордонників та інших", – пояснив прем’єр-міністр.

На запитання, чи візьме Кулбергс участь у запланованій на суботу акції протесту в Єкабпілсі, він відповів ствердно. "У мене є чітке послання, з яким я туди прийду", – сказав прем’єр-міністр.

Крім того, прем’єр планує запросити фермерів на переговори, щоб роз’яснити їм ситуацію та розповісти, у що обійдеться припинення транзиту російського зерна.

"Важливий момент полягає в тому, що йдеться не лише про Латвію, а й про багаторічний бюджет ЄС, зокрема про сільськогосподарський бюджет. Для нас важлива підтримка кожної країни, щоб ми могли отримати фінансування для фермерів", – зазначив Кулбергс.

Як зазначають організатори, акція у суботу стане продовженням протесту, що відбувся 17 вересня цього року. При цьому вони очікують, що цього разу суспільний відгук буде значно ширшим, а кількість учасників – істотно більшою.

Нагадаємо, Литва наполягає на практичному впровадженні механізму перевірки походження зерна, щоб не допустити використання портів Євросоюзу, а також транспортної інфраструктури ЄС для перевезення українського збіжжя, викраденого Росією на окупованих територіях України.

Як повідомляла "Європейська правда", Естонія планує повністю перекрити транзит російського зерна через свої порти.