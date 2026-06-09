Как выборы в Соединенных Штатах превратились в борьбу грязных технологий

Джерримандринг – практика формирования избирательных округов исключительно с целью получения партийного преимущества – относится к числу старейших политических практик в США.

В последние десятилетия джерримандринг стал преимущественно инструментом республиканцев.

Войны вокруг перераспределения избирательных округов в США вышли далеко за пределы даже самых смелых их представлений. Благодаря подконтрольным законодательным органам штатов и покорной судебной системе то, что начиналось как попытка Республиканской партии уменьшить свои потери на промежуточных выборах, превратилось в экзистенциальное противостояние по поводу самого смысла политического представительства.

О том, во что в США превратились выборы, читайте в статье основателя Civic Forum Рида Хейлена Трамп нарезает округа: как власти США идут на сомнительные шаги ради победы на выборах. Далее – краткое изложение статьи.

За два президентских срока Барака Обамы Республиканская партия получила почти тысячу мандатов в законодательных органах штатов, превратив ранее конкурентные парламенты в консервативные супербольшинства, которые коренным образом изменили облик власти на местах.

Демократы тоже не гнушались манипуляциями с границами округов. Якобы ради "более справедливого представительства".

Но в то же время в основном пренебрегали выборами в законодательные органы штатов, будучи убежденными: настоящая власть сосредоточена в Белом доме и Конгрессе.

Еще важнее то, что демократы систематически недооценивали, на что готовы пойти их республиканские оппоненты ради власти.

Особенно очевидным это стало после того, как примерно десять лет назад Дональд Трамп установил контроль над Республиканской партией. С тех пор завоевание, закрепление и расширение власти фактически стали единственным пунктом ее повестки дня.

В прошлом году ряд республиканских штатов принял или попытался принять новые карты избирательных округов в Конгресс, призванные усилить электоральные преимущества Республиканской партии перед ноябрьскими промежуточными выборами 2026 года.

Демократы решили ответить тем же.

Однако в этой борьбе демократы снова не видят ни общей картины, ни деталей.

Прежде всего, не все их попытки джерримандринга принесли желаемый результат.

Впоследствии судебная система нанесла демократам ещё более сильный удар.

Обжалование демократами джерримандеринга часто основывалось на Законе об избирательных правах 1965 года, призванном защитить право граждан голосовать. Однако в течение последнего десятилетия Верховный суд США последовательно ослаблял этот закон. А в конце апреля 2026 года его консервативное большинство фактически вбило последний гвоздь в гроб этого документа.

Впоследствии это продемонстрировало уязвимость децентрализованной, недостаточно финансируемой и ослабленной в кадровом плане избирательной системы США.

А кампания по промежуточным выборам вновь демонстрирует худшие черты обеих партий.

Лишь около 10% из 435 мест в Палате представителей США являются такими, где между республиканцами и демократами будет вестись борьба без заранее определенного результата, подсчитала Ballotpedia. В остальных случаях партия-победитель уже известна.

Это результат двухпартийного и вполне сознательного процесса: обе партии имеют слабые предложения для избирателей.

Не имея привлекательной программы, основанной на последовательном и конструктивном видении будущего США, обе партии в конечном итоге полагаются лишь на тактические маневры.

У американских избирателей, как всегда, есть только два варианта: плохой и еще хуже. И какой бы выбор они ни сделали в ноябре, самые насущные проблемы Америки останутся нерешенными.

Подробнее – в материале Рида Хейлена Трамп нарезает округа: как власти США идут на сомнительные шаги ради победы на выборах.